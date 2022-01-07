В России прирост заболеваемости коронавирусом связан с распространением омикрон-штамма

Об этом в эфире «Эха» заявила молекулярный биолог, научный журналист, автор телеграм-канала «Безвольные каменщики» Ирина Якутенко. По ее словам, официальные цифры не совсем точны, поскольку не все заболевшие делают ПЦР-тест.

«Стоит с некоторой осторожностью относиться к цифрам, которые выдаются. Даже если предположить, что все учитывается, все равно это недорепрезентация, потому что не все люди идут делать ПЦР. Реальные цифры, видимо, больше. <...> Точно сказать, сколько заболевших нельзя, но тренд восходящий, конечно. Очевидная причина – это распространение штамма «омикрон», который гораздо более заразный, чем другие штаммы, и может заражать как привитых, так и непривитых», — считает Якутенко.

Она отметила, что новогодние праздники также сказались на росте заболеваемости. По словам эксперта, в России слабо соблюдаются ограничения. «Люди вернутся сейчас из поездок, где тоже не все соблюдали меры, поэтому рост после новогодних праздников, в общем, был ожидаемым», резюмировала Якутенко.