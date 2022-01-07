Эвакуация россиян из Байконура не планируется

Несмотря на протесты в Казахстане, экстренно вывозить граждан России из города не будут. Байконур покинут те, кто ранее планировал это сделать, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Глава администрации города Константин Бусыгин ранее отметил, что для жителей Байконура, желающих вернуться в Россию, будет организовано несколько чартерных рейсов. Воспользоваться ими смогут те, кто хотел улететь еще до начала протестов в Казахстане. В их числе – курсанты российских военных вузов и

студенты, приехавшие в город на каникулы.

«Рогозин прислал вчера свой самолет, на котором будет вывезена приоритетная группа из 20 курсантов», — добавили в пресс-службе.