Казахстанский банк Halyk готов списать кредиты погибших военных и полицейских

Один из крупнейших банков Казахстана объявил, что спишет кредиты погибших военных и полицейских. «Низкий вам поклон нашим героям», — говорят в компании. В сообщении также говорится, что в республике постепенно восстанавливается работа мобильных банков. Население уже может расплачиваться с помощью приложений и проводить мобильные переводы.
2022-01-07T17:07:48+03:00
2022-01-07T17:07:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:07, 07 января 2022
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