Казахстанский банк Halyk готов списать кредиты погибших военных и полицейских

Один из крупнейших банков Казахстана объявил, что спишет кредиты погибших военных и полицейских. «Низкий вам поклон нашим героям», — говорят в компании. В сообщении также говорится, что в республике постепенно восстанавливается работа мобильных банков. Население уже может расплачиваться с помощью приложений и проводить мобильные переводы.