Военные предупредили людей на центральной площади Алма-Аты о скором начале зачистки

Бронеавтомобиль остановился на центральной площади города возле припаркованных машин, после чего военные потребовали у граждан срочно покинуть район. По словам силовиков, скоро там начнутся активные действия, у людей есть «десять минут». После этого митингующие стали уходить с площади, передает РИА Новости.
2022-01-07T17:07:08+03:00
2022-01-07T17:07:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:07, 07 января 2022
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