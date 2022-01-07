Военные предупредили людей на центральной площади Алма-Аты о скором начале зачистки

Бронеавтомобиль остановился на центральной площади города возле припаркованных машин, после чего военные потребовали у граждан срочно покинуть район. По словам силовиков, скоро там начнутся активные действия, у людей есть «десять минут». После этого митингующие стали уходить с площади, передает РИА Новости.