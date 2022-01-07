Рамзан Кадыров: «Мне обидно за Казахстан, за мой казахский братский народ»

Рамзан Кадыров обратился к жителям Казахстана. Он отметил, что в некоторых регионах Казахстана действительно есть определенные проблемы. При этом Кадыров заявил, что с трудностями сталкиваются все. По словам главы Чечни, дальнейшие протесты лишь усугубят ситуацию с ростом цен.

«Сегодня вы дали почувствовать, что вы есть. Но дальше продолжать ситуацию, я думаю, неправильно. Зачем сжигать, разрушать, забирать? Мне обидно за Казахстан, за мой казахский братский народ», — заявил глава Чеченской Республики.