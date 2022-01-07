Главы МИД НАТО начали экстренную видеоконференцию для обсуждения требований РФ

Министры попытаются выработать единую позицию для переговоров с Россией на

заседании Совета Россия — НАТО 12 января. Как передаёт ТАСС, ссылаясь на источник в миссии в Брюсселе одной из европейских стран, на конференции обсудят начинающиеся переговоры между Россией и США по вопросам европейской безопасности. Конференция проходит в закрытом формате.