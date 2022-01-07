Аэропорт Алма-Аты работает лишь на прием военных самолетов

Воздушная гавань не будет принимать гражданские рейсы до воскресенья, 9 января, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Между тем, авиакомпания S7 отменила рейсы в Усть-Каменогорск, которые должны были вылететь 8 и 9 января.