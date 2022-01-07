Миротворцы ОДКБ не привлекаются к оперативно-боевым мероприятиям по наведению правопорядка в Казахстане. Военные пяти стран будут выполнять задачи по охране жизненно важных объектов, ключевых объектов инфраструктуры и аэродромов, заявили в Минобороны РФ.

«По договоренности с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.