Российский биатлонист Александр Логинов занял первое место на этапе Кубка мира в Оберхофе

Спортсмен преодолел дистанцию в 10 километров за 27 минут 0,8 секунды, при этом он допустил один промах на двух огневых рубежах.

Вторым пришел француз Эмильен Жаклен, который отстал на 6,5 секунды и совершил 2 промаха. Третьим оказался норвежец Стурла Легрейд, совершивший 1 промах и пришедший к финишу на 15,1 секунды позже Логинова.

На сегодняшний день в общем зачете Кубка мира лидером является Жаклен, набравший 425 очков. Вторую строчку занимает француз Кентен Фийон-Майе (401), третье место у норвежца Ветле Шостад Кристиансена (372). Среди россиян лучшим является Эдуард Латыпов, получивший в общем зачете шестое место. (336). Логинов благодаря победе поднялся на девятое место (274).