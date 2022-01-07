Лукашенко заявил, что атака на Казахстан – попытка давления на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал беспорядки в Казахстане попыткой атаковать постсоветские государства по периметру России. «Им нужно утопить в крови Россию. Еще раз повторяю: если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Через нас просто перешагнут», — сказал Александр Лукашенко. По его словам, Белоруссии необходимо сохранять «центр цивилизации» чего бы ни стоило.



Добавим, минобороны Белоруссии сообщило о переброске своих военных сил в Казахстан. Контингент приступил к выполнению своих задач.