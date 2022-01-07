Журналистка «Орда»: Власти Казахстана перестали использовать в официальных сообщениях название столицы Нур-Султан

Власти Казахстана перестали использовать в официальных сообщениях название столицы страны Нур-Султан. Об этом в эфире телеканала Дождь* (признанного иностранным агентом), рассказала журналистка сетевого издания «Орда» Гульнара Бажкенова. По ее словам, они обходятся просто словом «столица». Также, по ее данным, бывший президент республики Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули страну.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.