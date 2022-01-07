Журналистка «Орда»: Власти Казахстана перестали использовать в официальных сообщениях название столицы Нур-Султан

Власти Казахстана перестали использовать в официальных сообщениях название столицы страны Нур-Султан. Об этом в эфире телеканала Дождь* (признанного иностранным агентом), рассказала журналистка сетевого издания «Орда» Гульнара Бажкенова. По ее словам, они обходятся просто словом «столица». Также, по ее данным, бывший президент республики Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули страну.
2022-01-07T14:34:29+03:00
2022-01-07T14:34:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 07 января 2022
* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.
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