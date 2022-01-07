Orda.kz опровергли свое сообщение о задержании племянника Назарбаева

UPD 14:50: Orda.kz опровергли информацию о задержании племянника Назарбаева. В издании заявили, что их сообщение о задержании племянника Назарбаева вышло по ошибке, информация источника не подтвердилась.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ORDA.KZ ГУЛЬНАРЫ БАЖКЕНОВОЙ:

Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача – информировать своих читателей. Просим понять. Мы удалили предыдущее сообщение.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате задержали племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ранее журналисты сообщили, что Назарбаев и члены его семьи на фоне протестов, которые переросли в беспорядки, покинули страну.