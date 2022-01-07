Цель обращения – предостеречь российские власти от повторения ошибок прошлого, — сказал в эфире «Эха» один из авторов политик Леонид Гозман. По мнению Гозмана, ввод войск консолидирует казахское общество против России.
Конгресс российской интеллигенции выступил против силового вмешательства Росси в события в Казахстане
Цель обращения – предостеречь российские власти от повторения ошибок прошлого, — сказал в эфире «Эха» один из авторов политик Леонид Гозман. По мнению Гозмана, ввод войск консолидирует казахское общество против России.