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14:04,
07 января 2022
Президент Киргизии подписал указ о направлении 150 спецназовцев и 19 единиц спецтехники в Казахстан
Глава Кыргызстана Садыр Жапаров направил военнослужащих и бронетехнику в Казахстан в рамках соглашения ОДКБ. Он также отметил, что «военнослужащие не будут принимать участие на территории Казахстана в разгоне митингов. Они будут принимать участие только в охране стратегически важных государственных объектов», — пишет ТАСС.
В соответствии с киргизским законодательством, вопрос об отправке рассматривается парламентом, затем согласовывается Президентом.