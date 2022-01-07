Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции в стране

2022-01-07T13:31:50+03:00 2022-01-07T13:31:50+03:00 https://echo.msk.ru/news/2963464-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Бывший банкир Мухтар Аблязов, возглавляющий движение «Демократический выбор Казахстана» утверждает, что является лидером оппозиции и протестов в Казахстане. Об этом сообщает агентство Reuters. Он обещает вернуться в Казахстан, если протесты достигнут цели.



При этом, Аблязов отрицает, что получает деньги от Запада. Он подчёркивает, что если Запад не начнет действовать, Владимир Путин попытается восстановить Советский Союз. Аблязов бывший министр энергетики Казахстана. Сейчас он живет во Франции.