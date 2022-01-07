Z Архив новостей новости
5 25 6 3090
13:31, 07 января 2022

Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции в стране

Бывший банкир Мухтар Аблязов, возглавляющий движение «Демократический выбор Казахстана» утверждает, что является лидером оппозиции и протестов в Казахстане. Об этом сообщает агентство Reuters. Он обещает вернуться в Казахстан, если протесты достигнут цели.

При этом, Аблязов отрицает, что получает деньги от Запада. Он подчёркивает, что если Запад не начнет действовать, Владимир Путин попытается восстановить Советский Союз. Аблязов бывший министр энергетики Казахстана. Сейчас он живет во Франции.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Российские миротворцы вместе с силовыми структурами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты Кроме того, десантники будут обеспечивать безопасность российского генконсульства и других важных объектов…

5 71 6 6079
Новости

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на государство напали террористы По утверждению президента, 20 тысяч боевиков атаковали Алма-Ату…

5 73 6 7100
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Нет никаких «западных ценностей» Два заявления политических сил, которые разделяют единые подходы к демократии…

5 49 6 5243 11:28
Блоги

Вячеслав Володин: Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев…

5 242 6 26716 02.01
Блоги

+ Президент Казахстана: «Кто не сдастся, будет уничтожен» Президент Казахстана: «Кто не сдастся, будет уничтожен» «Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые «свободные» средства массовой информации и «забугорные» деятели», — заявил Касым-Жомарт Токаев…

5 75 6 8837 11:55
8читать ;смотреть
Новости

Президент Казахстана заявил, что свободная пресса подстрекает к конфликту в республике Власти намерены жёстко реагировать на акты правового вандализма…

5 67 6 7865
Новости

В казахстанских городах Актау и Павлодаре силовики перешли на сторону протестующих, – ORDA Они вышли на площадь и заявили, что не могут пойти против народа.

5 57 6 44506
Новости

Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС Токаев отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения Президент Казахстана добавил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами…

5 93 6 14635
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Три этапа протестов в Казахстане Начинается четвёртый этап — миротворческая операция ОДКБ. Этап вынужденный, этап, которого могло бы и не быть, если бы протестная часть общества избежала экстремистских крайностей и не поставила бы себя вне закона…

5 66 6 11294 06.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Либеральная тусовка зашлась в экстазе Забыли, бесстыжие, что «вторым Афганистаном» они уже называли Сирию. Правда, как всегда, вляпались тогда в своё же…

5 249 6 44007 06.01
Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Нет войне Думаю, что не одинок в желании сказать как можно громче: нет. Я не верю, что России кто-то угрожает извне. Я не хочу, чтобы войска моей армии стягивались к границе братской Украины…

5 54 6 18084 31.12
Блоги

+ «Мы теперь поняли, что могло бы быть с нами» 01:29 «Мы теперь поняли, что могло бы быть с нами» «И дело даже не в том, что мы мирные белорусы»...

5 105 6 20315 06.01
Новости

Минобороны РФ: Продолжается переброска российских войск в Казахстан Подразделения ВДВ грузят в самолеты военно-транспортной авиации штатную технику и вооружение…

5 36 6 7103
Новости

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент России Владимир Путин в этом году на Рождество остался в своей рабочей резиденции Он присутствовал на богослужении в домовом храме…

5 46 6 9043
Блоги

+ Новогоднее обращение президента России 06:32 Новогоднее обращение президента России Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в сложных условиях косвенно. Мы вместе продолжали бороться с опасной эпидемией…

5 127 6 29407 31.12
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И снова про британское вмешательство во внутренние дела России Вот и ответ, почему партнеры так взволнованы номинированием своих подопечных на звание «иностранных агентов». Затронули подбрюшье…

5 69 6 16562 02.01

Популярное за неделю

Новости

Казахстанский оппозиционер Аблязов считает, что в случае вмешательства России политическая борьба увеличится «Чем больше таких действий, как с Украиной, Путин будет делать против Казахстана, тем быстрее он получит ситуацию как с Украиной», — сказал он…

5 19 6 93635
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Двумя этими техническими достижениями — строительством машины времени с помощью швабр и добычи эликсира вечности из печени Навального — и занималось Российское государство весь год…

5 41 6 78771 01.01
#слушать 51:15 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3593582
«Литовские судебные процессы»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4947 02.01
Блоги

Леонид Гозман политик

Смертельная угроза для России — в связи с приглашением в Казахстан войск ОДКБ Приглашение иностранных войск для борьбы со своим народом, по моим представлениям – измена Родине. Но с президентом Токаевым, который обратился с такой просьбой к государствам ОДКБ, пусть разбираются в Казахстане…

5 271 6 298938 06.01
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Новый год — каким он будет и кто победит в грядущей войне Новый год — каким он будет и кто победит в грядущей войне Короче, 2021 год был омерзительным, но 2022-й будет еще хуже…

5 62 6 86352 03.01
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9378012
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5130552

Сегодня в эфире