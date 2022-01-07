Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на государство напали террористы

По утверждению президента, 20 тысяч боевиков атаковали Алма-Ату.

Токаев несколько минут назад выступил с новым обращением к народу. Он уверен, что в роли подстрекателей выступают некие «забугорные деятели».

Токаев подчеркнул, что власти не будут вести переговоры с террористами и доведут до конца антитеррористическую операцию: «Кто не сдастся, будет уничтожен». Президент подчеркнул, что отдал приказ стрелять по террористам без предупреждения.

Токаев также поблагодарил глав стран ОДКБ и особо — Владимира Путина, — за оперативный отклик на обращение ввести миротворцев.

