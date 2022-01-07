Президент Казахстана заявил, что свободная пресса подстрекает к конфликту в республике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телеэфире 7 января снова обратился к нации в связи с протестами. Он заявил, что подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют свободные СМИ и забугорные деятели, далекие от коренных интересов многонационального народа страны. Также Токаев также заявил, что «вся эта безответственная демагогия» стала соучастником развязывания трагедии в Казахстане. Власти намерены жёстко реагировать на все акты правового вандализма.