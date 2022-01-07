Токаев отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с ситуацией в стране отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Президент Казахстана добавил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с убийцами и преступниками.