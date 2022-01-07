Токаев отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с ситуацией в стране отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Президент Казахстана добавил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с убийцами и преступниками.
2022-01-07T11:40:51+03:00
2022-01-07T12:10:29+03:00
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11:40, 07 января 2022
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