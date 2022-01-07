Российских десантников перебрасывают в Казахстан с помощью 75 самолетов

Об этом сообщили в Минобороны. В воздушной группировке задействованы самолёты Ил-76 и Ан-124. Подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ перебрасывают в Казахстан круглосуточно, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Российские военные самолеты также участвуют в переброске в Казахстан контингентов Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Армении.
2022-01-07T11:21:52+03:00
2022-01-07T12:04:21+03:00
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11:21, 07 января 2022
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