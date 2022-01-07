Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что истоки сегодняшних событий в Казахстане лежат в СССР. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам В.Жириновского, казахстанский кризис стал следствием политики Никиты Хрущева. «Не казахи и не другие национальности в Советском Союзе начали антирусскую кампанию. По команде Хрущева стали во всех национальных республиках заменять руководящие кадры на местных. Мало того, еще и в вузы стали принимать, в первую очередь и в основном, только представителей местной национальности — в данном случае казахов», — пояснил он.

В.Жириновский считает, что советское руководство «разрушило вековой образ жизни казахов». «Они — кочевники, у них хорошо получается выращивание скота. Они жили в степях, в пустыне, а их потащили в города. Они упирались, не хотели, но Хрущев решил. И русские стали уезжать. И сегодня в Алма-Ате ничего бы не случилось, если бы мы, русские остались там. Это был самый русский город. Была бы более честная экономика, не было бы клановости и землячества», — заявил политик.

2 января в Мангистауской области Казахстана начались протесты из-за двукратного увеличения цен на газ, к 4 января они охватили всю страну. В нескольких крупных городах включая Алма-Ату, начались стычки протестующих с силовиками. Они продолжались днем 6 января, а затем возобновились вечером. СМИ публиковали кадры, где были слышны взрывы и очереди выстрелов.

Из-за сложившейся ситуации в Казахстане объявили критический уровень террористической опасности. Спецслужбы получили право досматривать людей, их вещи и транспорт, а также прослушивать переговоры и проникать в жилые помещения. Кроме того, по всей территории страны ввели режим контртеррористической операции.

5 января, президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что «террористические банды» члены которых проходили подготовку за рубежом, пытаются захватить крупные объекты инфраструктуры. Он призвал полностью ликвидировать боевиков, чтобы взять ситуацию под контроль.

Токаев попросил о помощи входящие в ОДКБ страны. Организация согласилась направить в страну миротворческий контингент на ограниченный срок.