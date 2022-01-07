Власти Австралии заявляют, что сербский теннисист Новак Джокович может покинуть страну

Он нарушил правила въезда, но его никто не удерживает, — подчеркнула министр внутренних дел Карен Эндрюс.

Джокович планировал принять участие в Открытом чемпионате Австралии, но власти аннулировали визу из-за того, что теннисист не вакцинирован.



Сейчас он находится в карантинном отеле в Австралии. В понедельник суд рассмотрит апелляцию адвокатов, которые обжалуют решение о депортации.

Президент Сербии Александр Вучич назвал ситуацию с Джоковичем политической травлей — «она организована теми, кто не может честно победить Джоковича на корте» — уверен Вучич. МИД Сербии вызвал австралийского посла и выразил устный протест из-за «неподобающего отношения австралийских властей к первой ракетке мира».