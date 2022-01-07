В Казахстане вновь происходят серьезные столкновения между силовиками и протестующими

2022-01-07T11:07:12+03:00 2022-01-07T11:07:12+03:00 https://echo.msk.ru/news/2963432-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Власти крупнейшего города Алма-Аты отчитались, что к настоящему моменту задержаны более 70 человек, нападавших на административные здания. На территории республики продолжает действовать режим чрезвычайного положения, введен «критически красный» уровень террористической опасности. В стране, по данным МВД, задержаны более трех тысяч человек. Президент республики в ходе заседания контртеррористического штаба отметил, что операция будет продолжаться до полного уничтожения «боевиков» — так он называет протестующих.



Ранее сообщалось, что в Казахстане снова заработал интернет, однако менее часа назад агентство «РИА-новости» сообщило, что вновь по всей стране есть проблемы со связью. В Алма-Ате, по словам очевидцев, постоянно слышны стрельба и взрывы, в крупнейшем городе Казахстана горит филиал телекомпании «МИР», который заняли протестующие. Власти Казахстана ранее сообщали, что в большинстве регионов ситуация стабилизировалась. В республике в течение последних нескольких дней проходят массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией, армией. Сообщается о десятках погибших и нескольких тысячах раненых.



Президент Казахстана сегодня выступит с уже третьим обращением к жителям республики в 12:00 по московскому времени.