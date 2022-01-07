В Казахстане вновь происходят серьезные столкновения между силовиками и протестующими
Ранее сообщалось, что в Казахстане снова заработал интернет, однако менее часа назад агентство «РИА-новости» сообщило, что вновь по всей стране есть проблемы со связью. В Алма-Ате, по словам очевидцев, постоянно слышны стрельба и взрывы, в крупнейшем городе Казахстана горит филиал телекомпании «МИР», который заняли протестующие. Власти Казахстана ранее сообщали, что в большинстве регионов ситуация стабилизировалась. В республике в течение последних нескольких дней проходят массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией, армией. Сообщается о десятках погибших и нескольких тысячах раненых.
Президент Казахстана сегодня выступит с уже третьим обращением к жителям республики в 12:00 по московскому времени.