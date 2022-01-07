Российские миротворцы вместе с силовыми структурами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты, — сообщает Министерство обороны России. Кроме того, десантники будут обеспечивать безопасность российского генконсульства и других важных объектов.

Военные не называют численность российского контингента. Министерство обороны сообщило только, что в состав миротворческих сил входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады Воздушно-десантных войск. Все имеют боевой опыт. Руководить миротворческими силами ОДКБ в Казахстане будет командующий ВДВ, генерал-полковник Андрей Сердюков, — сообщают РИА Новости.

