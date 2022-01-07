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10:22, 07 января 2022

Прокуратура Новосибирска может проверить представителей партии «Единая Россия» на причастность к смерти ветерана ВОВ

Прокуратура Новосибирска может проверить представителей партии «Единая Россия» на причастность к смерти ветерана Великой Отечественной войны. Депутат Новосибирского городского совета Георгий Андреев, как передает издание «Тайга.Инфо», считает, что скончавшийся от коронавируса ветеран мог заразиться опасной инфекцией во время визита к нему единороссов. Партийцы, как это следует из их же фотоотчета в социальной сети Инстаграм, пришли поздравить участника войны с Новый годом, при этом все были без масок. На опубликованной фотографии явно не соблюдается социальная дистанция, а рядом с ветераном вплотную стоит женщина без маски и прижимается к нему лицом – цитирует обращение муниципального депутата «Тайга.Инфо».

Андреев просит надзорное ведомство проверить действия единороссов по уголовной статье о геноциде, а также узнать, были ли чиновники привиты от коронавируса и имеются ли у них на данный момент признаки заболевания ковидом. Он также посетовал, что единороссы в Госдуме не голосовали за отмену коммунальных платежей для ветеранов, однако поспешили подарить им копеечные, по его словам, подарки с символикой партии.

В октябре прошлого года участник Великой Отечественной войны отметил своё 100-летие, он скончался накануне.


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