Президент России Владимир Путин в этом году на Рождество остался в своей рабочей резиденции

Он присутствовал на богослужении в домовом храме.

Богослужение прошло в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево. На официально распространенных кадрах видно, что помимо президента был только священнослужитель. Он стоял вдалеке от российского лидера, спиной к нему. Владимир Путин был без маски. О том, что он посетит праздничную службу, ранее сообщали в Кремле, но не стали уточнять, в каком из храмов она пройдет. В последний раз Путин встречал Рождество в Москве около 20 лет назад.

Главная рождественская литургия была в храме Христа Спасителя в Москве. Здание оцепили, а на близлежащих улицах перекрыли движение. Внутрь пускали только по приглашениям, проход запретили и журналистам, отметив, что они могут посмотреть трансляцию службы. Ее проводил патриарх Кирилл. Он был без маски, в отличие от большинства присутствующих. Обращаясь к верующим, глава Российской православной церкви пожелал им мира, справедливости и прекращения войн, в том числе, как он отметил, на территории исторической Руси.

Во время Рождественского богослужения патриарх молился об установлении мира в Казахстане. Об этом сам Кирилл сообщил в проповеди по окончании литургии.

После Рождественского богослужения патриарх Кирилл сказал, что ценит добрые отношения с Папой Римским Франциском и поблагодарил католического архиепископа за визит в Москву в православное Рождество.

