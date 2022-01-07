В районе центральной площади Алма-Аты слышна стрельба, — передает с места событий корреспондент РИА Новости. При этом на площади нет ни полицейских, ни протестующих. Ранее власти сообщили, что в городе продолжается антитеррористическая операция и силовики встречают ожесточенное сопротивление.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился продолжать контртеррористические акции – «до полного уничтожения боевиков». Он утверждает, что конституционный порядок в Казахстане в основном восстановлен.

Сегодня ожидается еще одно обращение Токаева к народу.

