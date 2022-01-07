В Алма-Ате протестующие забаррикадировались в здании телеканала «Мир»

Об этом сообщает местная комендатура.

При захвате здания телеканала есть жертвы. Их число не уточняется. Ночью на территории центральной площади началась стрельба. Военные через громкоговорители просят протестующих покинуть улицы. При этом власти Казахстана ранее сообщали о том, что в большинстве регионов ситуация стабилизировалась. В республике в течение последних нескольких дней проходят массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией, армией и погромы, сопровождающиеся мародерством и нападением на аэропорты и административные здания. Сообщалось о десятках погибших и нескольких тысячах раненых. Задержаны более трех тысяч человек. В республику пребывают подразделения российских и белорусских вооруженных сил в рамках Организации Договора о коллективной безопасности по запросу казахстанской стороны. Как сообщает Министерство обороны России, основными задачами подразделений станет охрана важных государственных и военных объектов и содействие в стабилизации ситуации в Казахстане. В стране восстановлен доступ в интернет, который ограничивали ранее при антитеррористической операции. Военные отбили у протестующих аэропорт в Алма-Ате. Планируется, что он заработает уже сегодня с обеда.

На территории республики продолжает действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что антитеррористические операции будут продолжаться, и назвал протестующих боевиками.