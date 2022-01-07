Верховный суд США, как ожидается, сегодня рассмотрит иски против приказа Белого дома о вакцинации

Распоряжение Джо Байдена не поддержали бизнес-сообщества США, ряд религиозных организаций и 27 штатов, управляемых представителями Республиканской партии. Согласно приказу, компании, в которых работает более 100 человек обязаны требовать у сотрудников сделать прививку от коронавируса или регулярно тестировать работников на ковид. Второй иск против обязательной вакцинации медицинского персонала был ранее подан коалицией из 10 штатов. Оба решения администрации Белого дома оспаривались в судах низшей юрисдикции. В некоторых случаях, запрет на принуждение к вакцинации был одобрен. Теперь решающее слово за Верховным судом, который может отменить приказы Байдена на федеральном уровне.

Сегодня, планируется заслушать устные аргументы по двум искам. Окончательное решение должно быть принято в ближайшее время. Ранее Верховный суд попросил администрацию Байдена предоставить ответы на претензии истцов к 30 декабря. Приостановить действия приказов в быстром порядке судьи отказались.

По данным издания The New York Times, из более чем 80 миллионов сотрудников крупных компаний количество невакцинированных достигает примерно 30 миллионов.