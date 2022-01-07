Министры иностранных дел стран НАТО сегодня планируют обсудить ситуацию на Украине и вопросы безопасности в Европе

Министры иностранных дел стран Североатлантического альянса сегодня планируют обсудить ситуацию на Украине и вопросы безопасности в Европе.

Главной темой обсуждений станет наращивание Москвой военной мощи на российско-украинской границе, сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. В альянсе не стали раскрывать подробности. Ранее ряд западных СМИ сообщил о планах Москвы напасть на Украину. Российские власти, в свою очередь, это отрицают. В конце прошлого года Москва выдвинула альянсу предложения по созданию гарантий безопасности, в частности организации Североатлантического договора стоит отказаться от расширения своих сил на восток, проведения военных действий на территории бывших советских республик и включения Украины в состав НАТО. Также Россия потребовала от США вывезти с территории Европы ядерное оружие. В Вашингтоне некоторые пункты российского списка назвали невыполнимыми, но обещали обсудить остальные.

Встреча представителей стран НАТО состоится в преддверии первых за два с половиной года переговоров альянса с Россией.