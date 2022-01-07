Патриарх Кирилл призвал в Рождество к миру на всей территории исторической Руси

Об этом предстоятель РПЦ сказал в обращении к верующим

«Хотелось бы, обращаясь к вам, в первую очередь, пожелать от Господа, от его милости, благодати, мира, спокойствия, любви, здоровья — всего того, что необходимо нам в нашей повседневной жизни. Чтобы прекратились войны, междоусобные брани, в том числе на территории исторической Руси, чтобы действительно мир, справедливость и покой воцарились в жизни людей и в жизни каждого. Чтобы мир был между родителями и детьми, между мужем и женой, между братьями и сестрами. Мы имеем право на такой мир, потому что сам Господь пострадал именно для того, чтобы искупить грехи и дать возможность людям наслаждаться миром, радостью, покоем и счастьем», — сказал он перед ночной рождественской литургией в московском кафедральном храме Христа Спасителя.

Сейчас в храме Христа Спасителя в Москве патриарх проводит рождественскую службу.