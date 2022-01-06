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23:51, 06 января 2022

Самолеты семьи Назарбаева, по данным киргизских СМИ сели в Бишкеке

Этим вечером в местном аэропорту приземлились два Bombardier Global Express причем речь идет о технической стоянке, которая нужна для дозаправки или отдыха экипажа. В таких случаях, никто из пассажиров не покидает самолет, — передает Интерфакс со ссылкой на киргизское информационное агентство «24.kg». Точное местонахождение бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева неизвестно. На фоне массовых беспорядков президент Касым-Жомарт Токаев сменил Назарбаева во главе Совета безопасности.


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