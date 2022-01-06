Захарова в ответ Псаки: В США не понимают происходящего в Казахстане

Ранее Псаки заявила о неуверенности в законности запроса Казахстаном помощи от ОДКБ. По мнению официального представителя МИД РФ, «Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию». Об этом Мария Захарова написала в своем телеграм-канале.