Псаки: У США «есть вопросы» по поводу законности запроса Казахстана помощь ОДКБ

США тщательно следят за ситуацией с отправкой миротворцев, сказала Джейн Псаки. Пресс-секретарь Белого дома призвала ОДКБ выполнять свои международные обязательства в области прав человека. По словам Псаки, у Вашингтона есть вопросы по поводу роли ОДКБ в урегулировании кризиса в

Казахстане.