Генсек ОДКБ: Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут около 2,5 тысяч человек

Присутствие миротворческих сил будет зависеть от ситуации. По словам Станислава Зася, коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысяч человек, при необходимости могут быть усилены. В беседе с РИА Новости Генсек ОДКБ заявил, костяк коллективных миротворческих сил ОДКБ составляют мобильные части, которые обычно находятся в постоянной боевой готовности.
2022-01-06T21:59:22+03:00
2022-01-06T21:59:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:59, 06 января 2022
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