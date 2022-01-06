Генсек ОДКБ: Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут около 2,5 тысяч человек

Присутствие миротворческих сил будет зависеть от ситуации. По словам Станислава Зася, коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысяч человек, при необходимости могут быть усилены. В беседе с РИА Новости Генсек ОДКБ заявил, костяк коллективных миротворческих сил ОДКБ составляют мобильные части, которые обычно находятся в постоянной боевой готовности.