Turkish Airlines отменила все пассажирские рейсы в Казахстан до 9 января

Авиакомпания «Турецкие авиалинии», вслед за «Аэрофлотом», отменила все рейсы в Казахстан. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Ранее сегодня российские перевозчики «Аэрофлот» и S7 прекратили продажу билетов в Казахстан из-за того, что в стране на фоне массовых протестов ввели режим чрезвычайного положения.
2022-01-06T21:45:36+03:00
2022-01-06T21:45:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:45, 06 января 2022
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