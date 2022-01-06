Turkish Airlines отменила все пассажирские рейсы в Казахстан до 9 января

Авиакомпания «Турецкие авиалинии», вслед за «Аэрофлотом», отменила все рейсы в Казахстан. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Ранее сегодня российские перевозчики «Аэрофлот» и S7 прекратили продажу билетов в Казахстан из-за того, что в стране на фоне массовых протестов ввели режим чрезвычайного положения.