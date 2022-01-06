В Испании с помощью сервиса Google Maps был найден босс сицилийской мафии

Джоаккино Гаммино арестовали еще в середине декабря, но подробности дела стали известны только теперь. 61-летний босс сицилийской мафии при аресте удивился тем, что его нашли, хотя он даже семье не звонил последние десять лет. Выяснилось, что его заметили в сервисе Google на фотографии одной из улиц.
2022-01-06T21:42:25+03:00
2022-01-06T21:42:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:42, 06 января 2022
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