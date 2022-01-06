В Испании с помощью сервиса Google Maps был найден босс сицилийской мафии

Джоаккино Гаммино арестовали еще в середине декабря, но подробности дела стали известны только теперь. 61-летний босс сицилийской мафии при аресте удивился тем, что его нашли, хотя он даже семье не звонил последние десять лет. Выяснилось, что его заметили в сервисе Google на фотографии одной из улиц.