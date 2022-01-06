Z Архив новостей новости
5 18 6 1066
21:32, 06 января 2022

Правительство Армении разрешило военным страны участвовать в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

Об этом сообщили власти республики. Об этом менее получаса назад сообщили власти республики. В Казахстан этим вечером уже прибыли первое подразделение российских десантников, направлена в том числе 45-ая бригада, которая воевала в Чечне, Грузии, и участвовала в операции по присоединению Крыма. Вскоре должна прибыть рота белорусских военных. Общая численность войск не называется, по разным данным, она может составить от 3,5 до 5 тысяч. О помощи попросил президент Казахстана на фоне массовых протестов, которые вспыхнули после повышения цен на газ.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Пашинян сообщил о решении направить силы ОДКБ в Казахстан Ранее президент Казахстана обратился к членам ОДКБ с этой просьбой…

5 138 6 27063
Новости

Назарбаев смещен с должности председателя Совета безопасности Казахстана Теперь его возглавит действующий президент Токаев…

5 57 6 43722
Новости

Депутат Калашников: Разрешение российского парламента для направления контингента ОДКБ в Казахстан не нужно Для этого есть устав организации, ее силы находятся в постоянной готовности…

5 78 6 13992
Блоги

Вячеслав Володин: Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев…

5 238 6 26127 02.01
Новости

В Казахстане уже пятый день продолжаются массовые протесты Власти называют участников акций террористами…

5 69 6 8502
Новости

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Силовые структуры Алма-Аты объявили о проведении в городе антитеррористической операции. Очевидцы сообщают о перестрелках в разных частях города…

5 42 6 5424
Новости

Фото: Министерство обороны России/ТАСС ОДКБ сообщает о продолжающейся переброске миротворческого контингента в Казахстан самолетами ВКС РФ Главная задача миротворцев – охрана важных государственных и военных объектов, а также помощь силам правопорядка в стабилизации обстановки…

5 89 6 12220
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Три этапа протестов в Казахстане Начинается четвёртый этап — миротворческая операция ОДКБ. Этап вынужденный, этап, которого могло бы и не быть, если бы протестная часть общества избежала экстремистских крайностей и не поставила бы себя вне закона…

5 66 6 9488 12:12
Блоги

+ «Мы теперь поняли, что могло бы быть с нами» 01:29 «Мы теперь поняли, что могло бы быть с нами» «И дело даже не в том, что мы мирные белорусы»...

5 109 6 17419 13:41
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Либеральная тусовка зашлась в экстазе Забыли, бесстыжие, что «вторым Афганистаном» они уже называли Сирию. Правда, как всегда, вляпались тогда в своё же…

5 190 6 32122 16:05
Новости

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Лукашенко призвал протестующих в Казахстане договариваться с властью Его цитирует Telegram-канал «Пул первого»...

5 39 6 6875
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Пока бокал с шампанским скорее наполовину полон В ходе ночного разговора Байден теоретически мог бы уже сейчас обозначить те разделы российских предложений, которые даже обсуждать Вашингтон в принципе отказывается. Этого нет, повестка дня остаётся всеобъемлющей…

5 35 6 6392 31.12
Новости

Блинкен главе МИДа Казахстана: США поддерживают конституционные институты власти Казахстана Глава госдепа США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди…

5 27 6 5121
Новости

Опубликованы кадры отправки российской части миротворческого контингента в Казахстан

5 79 6 15879
Блоги

Сергей Марков политолог

Россия и США. Попытка реконструировать логику Предновогодние переговоры Путина и Байдена были очень необычные тем, что они состоялись именно по инициативе Путина. И тогда у всех возникает вопрос — так в чем же инициатива?..

5 44 6 9392 31.12
Новости

Sputnik Казахстан: Зачистка в Алма-Ате проходит по всему городу, сведений о погибших нет В городе нет интернета, мобильная связь работает нестабильно…

5 32 6 6911

Популярное за неделю

Новости

«База»: Россия готовится к отправке военных в Казахстан Авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом приведен в боевую готовность…

5 114 6 50854
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Двумя этими техническими достижениями — строительством машины времени с помощью швабр и добычи эликсира вечности из печени Навального — и занималось Российское государство весь год…

5 41 6 77881 01.01
#слушать 51:15 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3593582
«Литовские судебные процессы»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4710 02.01
Блоги

Валерий Соловей политолог

Как события в Казахстане могут повлиять на российскую политику Украина остается основным внешнеполитическим направлением. Если режим в Казахстане устоит, за Украину возьмутся с особым цинизмом…

5 171 6 279290 05.01
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Новый год — каким он будет и кто победит в грядущей войне Новый год — каким он будет и кто победит в грядущей войне Короче, 2021 год был омерзительным, но 2022-й будет еще хуже…

5 62 6 83680 03.01
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9377744
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5129503

Сегодня в эфире