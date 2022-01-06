Правительство Армении разрешило военным страны участвовать в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

Об этом сообщили власти республики. Об этом менее получаса назад сообщили власти республики. В Казахстан этим вечером уже прибыли первое подразделение российских десантников, направлена в том числе 45-ая бригада, которая воевала в Чечне, Грузии, и участвовала в операции по присоединению Крыма. Вскоре должна прибыть рота белорусских военных. Общая численность войск не называется, по разным данным, она может составить от 3,5 до 5 тысяч. О помощи попросил президент Казахстана на фоне массовых протестов, которые вспыхнули после повышения цен на газ.