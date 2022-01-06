Террористическая организация «Талибан» обеспокоена беспорядками в Казахстане

МИД Афганистана призвал правительство и протестующих, которое контролируют талибы*, призвали правительство и протестующих разрешить разногласия путем диалога и мирными средствами, — передает Интерфакс. Движение «Талибан*» в России запрещено.
2022-01-06T20:50:33+03:00
2022-01-06T20:50:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:50, 06 января 2022
* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.
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