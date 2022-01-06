Вслед за российскими десантниками в Казахстан направились белорусские военные

Это миротворческая рота из состава 103-ей воздушно-десантной витебской бригады сил специальных операций, — сообщил министр обороны республики Виктор Хренин. Численность подразделения он не назвал. Этим вечером в Казахстан начали прибывать российские военные, в том числе, из 45-ой бригады ВДВ, которая ранее участвовала в боевых действиях в Чечне, Грузии, а также в операции по присоединению Крыма к России. Военные направлены в рамках миротворческой миссии ОДКБ по просьбе президента Казахстана. В то же время, парламент Киргизии сегодня не смог рассмотреть вопрос отправки военных, и заседание перенесено на завтра. Президент Садыр Жапаров призвал депутатов не препятствовать принятому решению. Он утверждает, что киргизские военные не будут стрелять в митингующих граждан Казахстана.
2022-01-06T20:39:45+03:00
2022-01-06T20:39:45+03:00
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20:39, 06 января 2022
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