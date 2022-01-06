В Алма-Ате погиб сотрудник местного телеканала

В Алма-Аты погиб сотрудник местного телеканала. Под обстрел попала съёмочная группа телеканала «Алматы» в районе резиденции президента. Как сообщает сетевое издание ORDA, погиб водитель авто. Журналисту раздробило несколько пальцев, его госпитализировали.