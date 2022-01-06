Мурашко: В РФ выявлены случаи заражения «омикроном» людей, не покидавших страну

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России зафиксированы случаи заражения штаммом «омикрон» у людей, которые не покидали страну. Глава ведомства подчеркнул, что регионам необходимо принимать серьезные превентивные меры. Мурашко отметил, что крайне необходимо активизировать вакцинацию, — передает ТАСС.