Рэпер FACE покинул Россию
О том, что Рэпер FACE покинул Россию, сообщила его тетя — заместитель председателя общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова. Женщина заявила, что Ивана Дрёмина (настоящее имя Face) вынудили покинуть страну, однако спустя время свой комментарий женщина удалила. Когда уехал Дремин и по какой именно причине, она не уточнила. В прошлом году у него стали массово отменять концерты после того, как он участвовал в акции в поддержку политика Алексея Навального.
Информация о будущих концертах артиста в рамках тура по России остается на его сайте.