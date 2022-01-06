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18:52, 06 января 2022

Рэпер FACE покинул Россию


О том, что Рэпер FACE покинул Россию, сообщила его тетя — заместитель председателя общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова. Женщина заявила, что Ивана Дрёмина (настоящее имя Face) вынудили покинуть страну, однако спустя время свой комментарий женщина удалила. Когда уехал Дремин и по какой именно причине, она не уточнила. В прошлом году у него стали массово отменять концерты после того, как он участвовал в акции в поддержку политика Алексея Навального.
Информация о будущих концертах артиста в рамках тура по России остается на его сайте.


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