2022-01-06T18:52:53+03:00 2022-01-06T19:59:32+03:00 https://echo.msk.ru/news/2963288-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png



О том, что Рэпер FACE покинул Россию, сообщила его тетя — заместитель председателя общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова. Женщина заявила, что Ивана Дрёмина (настоящее имя Face) вынудили покинуть страну, однако спустя время свой комментарий женщина удалила. Когда уехал Дремин и по какой именно причине, она не уточнила. В прошлом году у него стали массово отменять концерты после того, как он участвовал в акции в поддержку политика Алексея Навального.

Информация о будущих концертах артиста в рамках тура по России остается на его сайте.