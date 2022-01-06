В Казахстане уже пятый день продолжаются массовые протесты

Власти называют участников акций террористами. Сегодня на улицах крупнейшего города страны Алма-Ате проходят перестрелки и гремят взрывы. Сообщается о погибших как среди силовиков, так и протестующих.

Как сообщают очевидцы с места событий, самые ожесточенные столкновения происходят в эти минуты на площади перед алма-атинской мэрией. Туда приехало большое количество военных, которые периодически открывают огонь на поражение. Группы по несколько человек спасаются бегством. Некоторые из них ранены. По словам властей, десятки участников акций убиты. В то же время в интернете стали распространяться фотографии людей, лежащих на улицах и истекающих кровью. Сообщается, что в ходе беспорядков погибли более десятка силовиков. Двое из них, как утверждает казахстанский телеканал «Хабар 24», обезглавлены. Еще несколько сотен человек получили ранения. Полиция задержала около 2 тысяч человек. Тем временем, по данным агентства «КазТАГ», в Алма-Ате протестующие пытаются захватить телевышку. Мегаполис по-прежнему отрезан от мира: авиасообщение так и не восстановлено, в городе, как и по всей стране, действует комендантский час. Минувшая ночь прошла неспокойно: очевидцы то и дело сообщали о звуках стрельбы на улице. По их словам, автомобили, которые выезжали на дороги в нарушение запрета на передвижение, попадали под обстрел снайперов.

Правительство Казахстана сегодня на полгода ввело госрегулирование цен на газ и бензин, тем самым снизив их до прежнего уровне.