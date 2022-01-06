В Казахстан прибыли первые подразделения российских военных, сообщили в Минобороны. Это спецназ ВДВ из Иванова и Ульяновска вместе с боевой техникой. Численность войск не называется. В Казахстан на фоне массовых протестов направлены российские десантники в составе миротворческих сил ОДКБ. К военной организации обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
2022-01-06T17:33:07+03:00
2022-01-06T17:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 06 января 2022
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