Представитель правительства Франции: Многие французы говорят, что невакцинированных не нужно даже лечить

«Многие из французов говорят, что людей, которые решили отказаться от вакцинации, не нужно даже лечить», — цитирует Euronews Так Габриэль Атталь прокомментировал слова президента Франции, который обещал «достать» (непрямой перевод) невакцинированных, и считает их «безответственными» и «недостойными быть гражданами». По мнению Атталя, это еще мягко сказано.