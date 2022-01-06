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16:04, 06 января 2022

Представитель правительства Франции: Многие французы говорят, что невакцинированных не нужно даже лечить

«Многие из французов говорят, что людей, которые решили отказаться от вакцинации, не нужно даже лечить», — цитирует Euronews Так Габриэль Атталь прокомментировал слова президента Франции, который обещал «достать» (непрямой перевод) невакцинированных, и считает их «безответственными» и «недостойными быть гражданами». По мнению Атталя, это еще мягко сказано.


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