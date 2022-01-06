Саакашвили продлил выдвинутый тюремным властям ультиматум до конца января

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили перенес на конец января исполнение пенитенциарной службой выдвинутого им ультиматума по допущению к нему в Руставскую тюрьму независимых врачей и предоставления возможности конфиденциального общения с адвокатами. Михаил Саакашвили намерен обратиться к крайним формам протеста, если его требования не будут выполнены до конца января, в том числе объявить голодовку, — рассказал журналистам адвокат Шота Тутберидзе.