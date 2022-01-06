Казахстан приостановил въезд иностранцев в страну из-за режима чрезвычайного положения

Граждане других стран не смогут попасть в Казахстан самолетом и любым другим транспортом, а также пешим порядком, — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя казахстанского посольства в Узбекистане. Режим ЧП введен на всей территории Казахстана, он будет действовать до 19 января.

