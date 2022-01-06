В столице Казахстана восстановлен доступ к проводному интернету

Между тем неизвестные перекрыли одну из трасс в крупнейший город страны — Алма-Ату.

На перебои со связью жители многих районов республики жалуются не первый день. Родственники не могут связаться друг с другом ни по телефону, ни через сеть, работу вынужденно приостанавливают СМИ. Причем сложности наблюдаются даже в Нур-Султане, столице Казахстана, которую протесты обходили стороной.

Без интернета и телефонии город провел несколько часов, в том числе в ночное время, когда действует комендантский час. Однако сейчас, по данным ТАСС, в городе вновь появился проводной интернет. Пользователи сообщают о возобновлении подключения крупнейшим оператором по всей стране кроме Алма-Аты.

В городе наблюдаются локальные вспышки протеста. На въезде из области неизвестные подожгли покрышки, блокировав движение. Также протестующими перекрыты подъезды к двум городским больницам. Возле одной из них стоят вооруженных автоматчики.

Тем временем власти Казахстана приостановили въезд иностранцев на территорию республики, Об этом сообщают представителя казахского посольства в Ташкенте.