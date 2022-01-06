Правительство Казахстана ввело на полгода государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо и установило максимально допустимые цены на сжиженный нефтяной газ – 50-75 тенге за литр в зависимости от региона. Протесты в Казахстане начались после повышения цен до 120 тенге за литр. Власти также объявили мораторий на повышение коммунальных тарифов.

