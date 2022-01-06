Суд в Костроме арестовал обоих подозреваемых в похищении и убийстве пятилетней девочки, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона. «Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца», — сказала собеседница. Она уточнила, что ходатайство об аресте рассматривал Свердловский суд Костромы.

Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей нашли в комнате одного из общежитий Костромы.